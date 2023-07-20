«Прогресс более медленный». Контрнаступление будет долгим и тяжелым — Подоляк

20 июля, 01:23
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Военные Вооруженных сил Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Военные Вооруженных сил Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступательные действия ВСУ будут долгими и тяжелыми.

Об этом сообщает DW.

«Безусловно, эта операция будет достаточно тяжелой, долгой и займет достаточно много времени. Прогресс идет «медленнее, чем мы хотим», — заявил Подоляк.

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Он заявил, что проблемой для украинских военных является плотное минирование местности и «проблемы с материально-техническим обеспечением».

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«Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника — две-три сотни танков, прежде всего. Нам нужно от 60 до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно на фронте», — заявил Подоляк.

Советник ОП отверг идею возможности компромисса с российскими оккупантами.

«Для нас компромисса не существует, потому что Россия нас ненавидит, она пришла, чтобы разрушить концепцию украинского государства», — заявил Подоляк.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Контрнаступление Михаил Подоляк Война России против Украины

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