«Прогресс более медленный». Контрнаступление будет долгим и тяжелым — Подоляк 20 июля, 01:23 Военные Вооруженных сил Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступательные действия ВСУ будут долгими и тяжелыми.

Об этом сообщает DW.

«Безусловно, эта операция будет достаточно тяжелой, долгой и займет достаточно много времени. Прогресс идет «медленнее, чем мы хотим», — заявил Подоляк.

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Он заявил, что проблемой для украинских военных является плотное минирование местности и «проблемы с материально-техническим обеспечением».

«Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника — две-три сотни танков, прежде всего. Нам нужно от 60 до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно на фронте», — заявил Подоляк.

Советник ОП отверг идею возможности компромисса с российскими оккупантами.

«Для нас компромисса не существует, потому что Россия нас ненавидит, она пришла, чтобы разрушить концепцию украинского государства», — заявил Подоляк.