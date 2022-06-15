«Брюссель, ждем решения». Соотношение артиллерии России и Украины на отдельных участках составляет десять к одному — Подоляк 15 июня, 11:14 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что соотношение артиллерии России и Украины на отдельных участках — десять к одному.

«Соотношение российской/украинской артиллерии на отдельных участках — 10 к 1. Линия фронта — более 1000 км», — написал он в Twitter.

По его словам, он ежедневно получает сообщения от украинских военных по поводу оружия.

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«Каждый день получаю сообщения от защитников: „Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?“. Адресую этот вопрос участникам „Рамштайна“. Брюссель, ждем решения», — заявил он.

Во вторник, 14 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что исчезновение городов с тысячелетней историей станет реальностью, если сохранить текущие темпы поставки оружия Украине.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова.

После встречи глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что консультативная группа будет встречаться ежемесячно для обсуждения оборонных нужд Украины

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