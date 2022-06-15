«Брюссель, ждем решения». Соотношение артиллерии России и Украины на отдельных участках составляет десять к одному — Подоляк

15 июня, 11:14
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что соотношение артиллерии России и Украины на отдельных участках — десять к одному.

«Соотношение российской/украинской артиллерии на отдельных участках — 10 к 1. Линия фронта — более 1000 км», — написал он в Twitter.

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По его словам, он ежедневно получает сообщения от украинских военных по поводу оружия.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1536973026121613312

«Каждый день получаю сообщения от защитников: „Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?“. Адресую этот вопрос участникам „Рамштайна“. Брюссель, ждем решения», — заявил он.

Во вторник, 14 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что исчезновение городов с тысячелетней историей станет реальностью, если сохранить текущие темпы поставки оружия Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=x3rS-Xy1-Us

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова.

После встречи глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что консультативная группа будет встречаться ежемесячно для обсуждения оборонных нужд Украины

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Артиллерия Михаил Подоляк Война России против Украины

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