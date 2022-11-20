До 200 танков и 300 бронемашин. Подоляк перечислил оружие, в котором нуждается Украина

20 ноября, 15:00
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Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Украина не может позволить себе паузу в контрнаступлении, несмотря на сложные погодные условия зимой, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью AFP.

Он перечислил оружие, в котором нуждаются ВСУ:

  • 150−200 танков;
  • около 300 бронемашин;
  • сотня артиллерийских систем;
  • 50−70 реактивных систем залпового огня (в том числе и HIMARS);
  • 10−15 систем противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо.

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Также Подоляк упомянул о ракетах ATACMS с дальностю действия 300 км. Он считает, что такие ракеты приблизили бы конец войны, позволив Украине уничтожить крупные военные склады россиян, расположенные в глубине оккупированных территорий. Он добавил, что Киеву не нужно атаковать военные объекты внутри России.

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«Война закончится, когда мы восстановим контроль над нашими границами и когда Россия будет бояться Украины», — подчеркнул советник главы ОП.

19 ноября во время первого в должности премьер-министра Великобритании визита в Украину Риши Сунак объявил, что его страна предоставит Украине новый пакет помощи на 50 млн фунтов для укрепления ПВО, включающий более 120 специальных зенитных пушек и РЛС.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Оружие Вооружение Бронемашины Михаил Подоляк Война России против Украины

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