Пока не стало слишком поздно. Подоляк посоветовал оккупантам покинуть Украину и назвал Крым «природным котлом» 14 ноября, 16:50 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал оккупантами покинуть всю территорию Украины, пока не стало поздно.

Он объяснил, что временно оккупированные территории играют против самих же оккупантов.

«Как советник позволю себе небольшой совет российскому военному командованию: юг Украины — это голая степь, Крым — природный котел, а Донецк имеет невыгодное расположение. Лучшее место для обороны — за границей Украины. Там, куда „злые украинцы“ точно не зайдут», — заявил он.

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11 ноября министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина может вернуть оккупированный Крым без боевых действий.

По словам министра, когда украински войска достигнут реки Днепр в Херсонской области, они смогут бить по позициям оккупантов в Крыму из ракетных систем HIMARS и другого оружия.

Накануне издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября. Он также считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.