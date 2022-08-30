Подоляк озвучил одну из главных ошибок украинцев в первые часы вторжения РФ 30 августа, 16:59 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Одной из главных ошибок в первые часы после полномасштабного вторжения РФ была неготовность уничтожать объекты инфраструктуры, чтобы остановить российских оккупантов.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью Фокус он подчеркнул, что 24 февраля никто не был психологически готов к вторжению РФ.

«По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто — ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления — не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. В то утро 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например», — отметил он.

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По словам Подоляка, ситуация изменилась уже вечером 24 февраля.

«Первые несколько часов думали: мы вкладывали средства в комфорт для людей, как теперь разрушать все это? Вот эту тогдашнюю неторопливость считаю фундаментальной ошибкой. Однако где-то в 18:00 уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими ржавыми российскими танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре», — заявил он.

«В общем, когда были отвергнуты все сомнения, началось максимально жестокое уничтожение элементов инфраструктуры. Надо разрушить — разрушим, главное уничтожить энное количество техники врага и его самого. Мы быстро разобрались, что перед нами орда», — добавил Подоляк.

Также, отметил он, власть допустила стратегические, информационные и кадровые ошибки.

«Вы хотите найти стратегические ошибки. Но, по-моему, сегодня говорить, что Украина допустила их, неправильно. Тактические, ситуативные, некоторые информационные — да. Кадровые ошибки тоже есть, безусловно. Ведь одно дело работать в мирное время, другое — в военное. Если видно, что человек не справляется с кризисом, находится в подавленном состоянии, то есть он не готов принимать решения и брать на себя ответственность, от него нужно быстрее избавляться», — подытожил Подоляк.

Ранее Подоляк заявлял, что Украина готовится к возможному вторжению белорусских войск в Украину.

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