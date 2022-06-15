Подлодку ЧФ России ремонтируют в оккупированном Севастополе — фото 15 июня, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Подлодка пришвартована правым бортом к плавучему крану в акватории Килен-бухты, в которой расположен флотский судоремонтный завод (Фото:Крым.Реалии)

В оккупированном Севастополе в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России продолжается ремонт подлодки Алроса, также в ремонте стоят ракетный катер и малый противолодочный корабль, сообщает Крым.Реалии, опубликовав соответствующее фото.

По информации корреспондента издания, в настоящее время подлодка пришвартована правым бортом к плавучему крану в акватории Килен-бухты, в которой расположен флотский судоремонтный завод. Возле носовой части рубки подлодки видны леса, к его левому борту пришвартован понтон.

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В начале мая пресс-служба судоремонтного предприятия сообщила, что завод завершил ремонт старейшей на Черноморском флоте подводной лодки Алроса. 12 мая Алроса вышла из ремонта и проходила подготовку к выходу на ходовые испытания.

25 мая в Южной бухте временно оккупированного Севастополя на подлодке Черноморского флота РФ грузили ракеты Калибр. К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150.

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