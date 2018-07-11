Что инкриминируют украинским узникам Кремля

Прокуратура запросила для задержанного в России Евгения Панова десять с половиной лет заключения

В Ростове-на-Дону исчез крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, рассказал его адвокат Сергей Локтев. Последний раз защитник его видел в середине июня. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Куку задержали в феврале 2016 года. Впоследствии его арестовали по подозрению в участии в деятельности Хизб ут-Тахрир - исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, однако запрещена в России.

Куку задержали в феврале 2016 года, затем арестовали по подозрению в участии в исламской партии

В декабре прошлого года его этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону, где началось судебное разбирательство его дела.

Сегодня адвокат к нему приехал, чтобы согласовать позиции по завтрашнему судебному заседанию и узнать о его физическом состоянии.

Эмир-Усеин уже 14 день голодает в поддержку Олега Сенцова. Однако адвокату отказали в допуске к правозащитнику Куку под предлогом, что его вывезли из СИЗО.

"Никаких комментариев получено не было. Мы ждем ответа начальника СИЗО. Я предполагаю, что завтра увижу Эмир-Усеина на очередном судебном заседании", - сказал адвокат.

Однако вечером уже появилась информация, что Куку возили на медобследование. Было ли это связано с его голоданием, адвокату не объяснили.

Политзаключенный Евгений Панов

Накануне также прокуратура запросила для Евгения Панова 10,5 лет заключения. Его задержала ФСБ России в Крыму в августе 2016 года. Политзаключенного обвинили в подготовке терактов на территории оккупированного полуострова. Как рассказал его брат Игорь Котелянец, на судебное заседание не допустили его мать Веру.

Политзаключенного обвинили в подготовке терактов на территории оккупированного полуострова

Однако сегодня ей удалось встретиться с ее сыном. Свидание длилось около двух часов. По словам Котелянца, Панов в бодром настроении, поскольку он начал получать российскую Новую газету, которая постоянно освещает вопросы возможного обмена с Россией украинских политзаключенных.

В то же время он заявил, что, по его мнению, первыми нужно обменять Олега Сенцова, Владимира Балуха и Станислава Клыха через их проблемы со здоровьем. Окончательный приговор должны объявить Панову в эту пятницу.

"Мы рассчитывали на больший приговор. Его предупреждали, если он пойдет на сделку со следствием, то дадут 5 лет. Если же отказывается, то по статьям 20 лет должны были дать", - сообщил брат заключенного Панова.

Задержанный в России адвокат Игорь Кияшко

Еще одна жертва Игорь Кияшко отказался от услуг своего адвоката Евгения Губина под давлением силовиков, рассказала его жена Марина Кияшко. Она считает, что у ее мужа не было другого выхода. Кияшко задержали в Нижнем Новгороде в апреле этого года. Его обвинили в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов. Сам Кияшко все обвинения против себя категорически отрицает. Жена очень переживает из-за его состояния здоровья.

Игоря Кияшко обвинили в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов

Накануне представитель следственного отдела ФСБ вызвал адвоката Кияшко и показал ему заявление от украинца, в которой тот написал отказ от услуг защитника, рассказал адвокат Кияшко Евгений Губин. Однако еще на прошлой неделе Кияшко при личной встрече не озвучивал никаких претензий.

Губин сообщил, что с самого начала следствия на Кияшко постоянно оказывают давление, в том числе чтобы он отказался от него в качестве его адвоката. Это представителям ФСБ пока удалось. Опять защищать Кияшко Губин сможет только после его официального письменного обращения.

"Он очень плохо себя чувствует. Жаловался на здоровье. У него гипертоническая болезнь 2 степени. На прошлой неделе было давление 180, у него кружится голова, он теряет сознание. В СИЗО ему помощь не предоставляют. Его поместили в такие условия, чтобы заставить отказаться от защиты и признать себя виновным", - отметил Губин.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина готова выдать России 36 ее граждан в обмен на украинских политзаключенных.