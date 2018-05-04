Подготовка к жаркому лету. Метеорологи зафиксировали новые температурные рекорды в Киеве

В четверг, 3 мая, в Киеве зафиксировали рекорд максимальной температуры воздуха.

Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории. после полудня столбик термометра поднялся до +30,2°С, что на 1,4°С выше предыдущего максимума 1934 года. Среднесуточная температура также превысила историческое значение того же 1934 года на 0,8°С и составила +22,8°С.

Ночь на 4 мая оказалась самой теплой в столице с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +15,3°С.

Отмечается, что за 137 лет регулярных метеорологических наблюдений в Киеве было 11 лет, когда максимальная температура воздуха ни дня не превышала 30-градусную отметку.

В ведомстве добавили, что нужно готовиться к жаркому лету.