Подготовка к лету. Украинцы начали бронировать путевки для летнего отдыха

Начало этого года для туризма было оптимистичным – директор ассоциации туристических агентств

Раннее бронирование отдыха становится все более популярным среди украинцев. Об этом в комментарии Радио НВ рассказал директор Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

Успеть заказать отдых на лето можно до конца марта, однако есть еще время в апреле, отметил он. Впрочем, цены на отдых могут снизиться и непосредственно перед сезоном, заметил Рудич.

За последние два года туристический поток за границу растет, подчеркнул Рудич. Этот рынок вырос на 25-30% в прошлом году. Начало этого года для туризма было также оптимистичным. Способствует росту спроса, в частности, безвизовый режим с Европейским Союзом. Привлечение еще одного лоукостера повлияет на самостоятельный и деловой туризм в Украине. При этом на объемах продаж пакетных туров, в которые входят проживание, перелет, трансфер и страховка – не скажется.

Украинцы активнее пользуются ранним бронированием, потому что чувствуют стабильность. Такое мнение в комментарии Радио НВ высказал исполнительный секретарь Всеукраинской Ассоциации Туристических Операторов Олег Пикерский. Отдых на майские праздники начали заказывать еще в феврале. И уже выбирают отдых на лето. Заранее поездки планируют примерно 20-25% туристов, отметил Пикерский.

Украинцы летом чаще всего проводят отпуск в Одесской области. Но в последнее время популярными стали Карпаты и Шацкие озера, подчеркнул Пикерский.

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Цены на туристическом рынке меняются с каждым сезоном. Два года назад в Турции путевки для украинских туристов были дешевле, чем в этом году, говорит вице-президент Ассоциации лидеров турбизнеса Аркадий Маслов. Турецкие отели сегодня не делают специальных предложений для украинцев. Но на Европу все равно придется потратить больше.

По словам Маслова, выбирая отель в Европе, нужно дополнительно платить за еду, алкоголь, напитки, развлечения для детей, дискотеки. Украине же системного подхода в развитии туризма не хватает, уверен эксперт. По его мнению, туристический рынок страны все еще остается закрытым. Однако есть много возможностей для его развития.