Миссия ЕС по военной помощи. В Европе пройдут подготовку 30 тыс. военнослужащих ВСУ 20 июня, 12:27 Миссия ЕС по военной помощи Украине подготовит 30 тыс. военнослужащих ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В 2023 году в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине планируется подготовка 30 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в том числе и бойцов Сил территориальной обороны.

Министерство обороны Украины в Telegram сообщило, что в Миссию входят 28 государств-членов ЕС.

В ведомстве отметили, что стратегической целью миссии является усиление возможностей ВСУ для эффективного проведения операций, защиты суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины и защиты гражданского населения.

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Сообщается, что мероприятия по подготовке будут проходить на территории государств-членов Европейского Союза.

В прошлом году на начальном этапе Миссия ЕС закупила необходимое военное имущество, оборудование и боеприпасы для подготовки украинских военнослужащих.

В Минобороны заявили, что прорабатывают расширение путей помощи Украине от ЕС.

8 марта высший представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что миссия ЕС подготовит более 11 тыс. украинских военнослужащих до конца марта.

17 февраля в Пентагоне заявили, что первая группа украинских военнослужащих прошла обучение на базе США в Германии.