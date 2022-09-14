Около 5000 украинских военных уже прошли подготовку в Британии: в Генштабе ВСУ раскрыли детали 14 сентября, 12:57 К тренировкам украинских военных в Британии привлечены инструкторы из ряда стран, в том числе Канады (Фото:Генштаб ВСУ)

Около 5000 украинских военнослужащих уже прошли подготовку в Великобритании для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

Как сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook, программа, начатая правительством Великобритании, получила название операция INTERFLEX.

На данный момент обучать украинских военных также помогают инструкторы из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и самой Британии.

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Представители ВСУ получили базовые знания, умения и навыки тактической медицины, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности.

В Генштабе уточнили, что в ближайшее время планируется расширение операции INTERFLEX. Начинается учебный курс по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины.

На данный момент украинских военных тренируют в Великобритании. 14 сентября министр обороны Дании заявил, что бойцы будут также проходить обучение и на ее территории.

Британские командиры намерены продолжать поддержку до тех пор, пока Украина будет нуждаться в новых войсках для борьбы с российским вторжением.

В ходе визита в Киев тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.

23 июля Джонсон опубликовал видео своего визита к украинским военным, которые проходят обучение на базе в Северном Йоркшире.

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