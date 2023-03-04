НМТ: поступающие могут пройти тренировочный тест по математике 4 марта, 19:00 Министр образования Сергей Шкарлет (Фото:Сергей Шкарлет/Telegram)

Поступающие в 2023 году могут пройти демонстрационный тест по математике для подготовки НМТ. Его можно скачать на компьютер или планшет.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в Telegram и Украинский центр оценивания качества образования.

«Как при прохождении демонстрационного теста, так и на реальном тестировании вы сможете выбирать последовательность выполнения задач», — говорится в сообщении.

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При необходимости можно возвращаться к той или иной задаче, изменять вариант ответа. После завершения работы участник получит результат тестирования.

Как сообщили в УЦОКО, интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам задач, продолжительностью их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту.

Он доступен на сайте Львовского регионального центра оценки качества образования по ссылке.

«Во время реального тестирования у вас будет возможность пользоваться справочными материалами (формулами), поэтому и сейчас рекомендуем работать над задачами с опорой на них», — отмечают в УЦОКО.

Также демонстрационный вариант теста по математике можно скачать на компьютере или планшете.

28 февраля был размещен демонстрационный вариант задач по украинскому языку, тест по которому входит в обязательный блок предметов НМТ.

Остальные демонстрационные варианты тестов вступительного испытания будут обнародованы не позднее мая 2023 года.