НМТ: поступающие могут пройти тренировочный тест по математике

4 марта, 19:00
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Министр образования Сергей Шкарлет (Фото:Сергей Шкарлет/Telegram)

Министр образования Сергей Шкарлет (Фото:Сергей Шкарлет/Telegram)

Поступающие в 2023 году могут пройти демонстрационный тест по математике для подготовки НМТ. Его можно скачать на компьютер или планшет.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в Telegram и Украинский центр оценивания качества образования.

«Как при прохождении демонстрационного теста, так и на реальном тестировании вы сможете выбирать последовательность выполнения задач», — говорится в сообщении.

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При необходимости можно возвращаться к той или иной задаче, изменять вариант ответа. После завершения работы участник получит результат тестирования.

Как сообщили в УЦОКО, интерфейс тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам задач, продолжительностью их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту.

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Он доступен на сайте Львовского регионального центра оценки качества образования по ссылке.

«Во время реального тестирования у вас будет возможность пользоваться справочными материалами (формулами), поэтому и сейчас рекомендуем работать над задачами с опорой на них», — отмечают в УЦОКО.

Также демонстрационный вариант теста по математике можно скачать на компьютере или планшете.

28 февраля был размещен демонстрационный вариант задач по украинскому языку, тест по которому входит в обязательный блок предметов НМТ.

Остальные демонстрационные варианты тестов вступительного испытания будут обнародованы не позднее мая 2023 года.

https://www.youtube.com/embed/5DxiHPInB80
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Минобразования Математика Сергей Шкарлет Национальный мультипредметный тест (НМТ)

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