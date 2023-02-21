В Черном море нет носителей Калибров — ВСУ 21 февраля, 16:23 Военные корабли РФ (Фото:Минобороны России/Facebook)

В Черном море на боевом дежурстве во вторник, 21 февраля, находятся пять российских кораблей. Носителей крылатых ракет Калибр среди них нет.

Об этом пресс-служба Военно-морские силы ВСУ сообщают в Facebook.

«В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей», — говорится в сообщении.

В опубликованной пресс-службой инфографике указано, что в Черном море отсутствуют крылатые ракеты Калибр.

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Инфографика: ЗСУ

Также, по данным ВСУ, в Азовском море Россия держит один вражеский корабль, а в Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп которых 72 ракеты.

18 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что армия РФ сосредоточила примерно 450 самолетов и 300 вертолетов на своих западных авиабазах, что в 200 километрах от границы нашей страны. Однако массированный воздушный удар по Киеву «маловероятен».

20 февраля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.