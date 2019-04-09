Подготовка к дебатам: правоохранители провели выездное совещание на Олимпийском Сегодня, 12:15 241 Цей матеріал також доступний українською МВД Украины В МВД готовы обеспечить безопасность людей во время возможных дебатов МВД Украины

Во вторник, 9 апреля, правоохранители провели выездное совещание на НСК Олимпийский в рамках подготовки к возможным дебатам между кандидатами в президенты, действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, председатель Национальной полиции Сергей Князев, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, руководство Национальной гвардии Украины, полиции Киева и дирекция стадиона.

Стороны обсудили распределение сил и средств правоохранительных органов в случае, если дебаты кандидатов в президенты Украины состоятся на НСК Олимпийский.

"Правоохранители обсудили количество личного состава, который необходимо будет привлечь к обеспечению безопасности. Также речь шла о взаимодействии и координации действий всех подразделений системы МВД, которые будут участвовать в охране общественного порядка", - сообщили в министерстве.

Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил готовность ведомства к обеспечению безопасности людей.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что ждет кандидата Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля.

Глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов уточнил, что дата проведения дебатов на Олимпийском может быть именно 14 апреля. А официальные дебаты, согласно действующему законодательству, должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя.

В ЦИК также подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что проведение дебатов на НСК Олимпийский ориентировочно может стоить 6 млн гривен.



Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.