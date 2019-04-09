Подготовка к дебатам: правоохранители провели выездное совещание на Олимпийском
Во вторник, 9 апреля, правоохранители провели выездное совещание на НСК Олимпийский в рамках подготовки к возможным дебатам между кандидатами в президенты, действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, председатель Национальной полиции Сергей Князев, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, руководство Национальной гвардии Украины, полиции Киева и дирекция стадиона.
Стороны обсудили распределение сил и средств правоохранительных органов в случае, если дебаты кандидатов в президенты Украины состоятся на НСК Олимпийский.
"Правоохранители обсудили количество личного состава, который необходимо будет привлечь к обеспечению безопасности. Также речь шла о взаимодействии и координации действий всех подразделений системы МВД, которые будут участвовать в охране общественного порядка", - сообщили в министерстве.
Глава Национальной полиции Сергей Князев отметил готовность ведомства к обеспечению безопасности людей.
Накануне президент Петр Порошенко заявил, что ждет кандидата Зеленского на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.
В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.
В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля.
Глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов уточнил, что дата проведения дебатов на Олимпийском может быть именно 14 апреля. А официальные дебаты, согласно действующему законодательству, должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя.
В ЦИК также подчеркнули, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.
Глава правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что проведение дебатов на НСК Олимпийский ориентировочно может стоить 6 млн гривен.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.