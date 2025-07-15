Подержанное авто из-за границы: как и где его зарегистрировать, какие документы нужны

Подержанное авто из-за границы: как быстро его зарегистрировать (Фото: urkontora.com.ua)

Украинцы, которые приобрели подержанный автомобиль из-за границы, обязаны официально зарегистрировать его в сервисном центре МВД.

Как это сделать — объяснили на сайте Главного сервисного центра МВД.

Что нужно сделать перед регистрацией

После ввоза в Украину подержанное авто должно пройти растаможку и сертификацию на соответствие экологическим и техническим нормам Украины.

Также перед регистрацией в сервисном центре МВД подержанное транспортное средство ввезенное из-за границы обязательно должно пройти экспертное исследование.

Во время данной процедуры специалист Экспертной службы МВД проверяет подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.

Список документов для регистрации

Для регистрации автомобиля в сервисном центре МВД необходимы следующие документы:

▪ паспорт (или ID-карта и выписка о месте жительства);

▪ справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

▪ доверенность на имя уполномоченного представителя (при необходимости);

▪ документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации — договор купли-продажи);

▪ регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;

▪ сертификат соответствия;

▪ заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

После проверки и регистрации выдаются новые украинские номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства на имя владельца.

Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290−19−88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Фейсбук и Инстаграм.