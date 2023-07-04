Нидерланды объявили о пакете помощи Украине на более 118 млн евро

4 июля, 19:57
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Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / Pixabay)

Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / Pixabay)

Во вторник, 4 июля, правительство Нидерландов объявило о предоставлении второго комплексного пакета поддержки Украины в 2023 году, что составляет более 118 миллионов евро. Эти средства будут направлены на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Об этом сообщает правительство Нидерландов.

В новом комплексном пакете поддержки от Нидерландов предусмотрено выделение 93 миллионов евро гуманитарной помощи. Эту сумму возьмут из резерва правительства, который составляет 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины в 2023 году.

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83 миллиона евро будет направлено на восстановление и поддержку системы здравоохранения в Украине. Эти средства будут использованы для закупки медикаментов и поддержки мобильных больниц.

Дополнительно, 10 миллионов евро будет выделено на ликвидацию последствий подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, а остальные 875 тысяч евро пойдут на поддержку украинских правозащитников.

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Вторая составляющая пакета поддержки от Нидерландов составляет 25 миллионов евро, которые будут выделены для финансирования грантов. Эти гранты будут направлены на поддержку предприятий и общественных организаций, которые будут способствовать восстановлению Украины, в частности в сферах сельского хозяйства, водоснабжения и здравоохранения. Подавать заявки на получение грантов можно будет с сентября.

Кроме того, дополнительная финансовая поддержка также будет предоставлена украинской компании для открытия завода по производству строительных материалов на западе Украины. Название компании не разглашается.

3 апреля правительство Нидерландов в понедельник объявило о выделении первого в 2023 году комплексного пакета помощи Украине на общую сумму в 274 миллиона евро.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Нидерланды Гуманитарная помощь Украина помощь бизнесу

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