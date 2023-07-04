Нидерланды объявили о пакете помощи Украине на более 118 млн евро 4 июля, 19:57 Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / Pixabay)

Во вторник, 4 июля, правительство Нидерландов объявило о предоставлении второго комплексного пакета поддержки Украины в 2023 году, что составляет более 118 миллионов евро. Эти средства будут направлены на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Об этом сообщает правительство Нидерландов.

В новом комплексном пакете поддержки от Нидерландов предусмотрено выделение 93 миллионов евро гуманитарной помощи. Эту сумму возьмут из резерва правительства, который составляет 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины в 2023 году.

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83 миллиона евро будет направлено на восстановление и поддержку системы здравоохранения в Украине. Эти средства будут использованы для закупки медикаментов и поддержки мобильных больниц.

Дополнительно, 10 миллионов евро будет выделено на ликвидацию последствий подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, а остальные 875 тысяч евро пойдут на поддержку украинских правозащитников.

Вторая составляющая пакета поддержки от Нидерландов составляет 25 миллионов евро, которые будут выделены для финансирования грантов. Эти гранты будут направлены на поддержку предприятий и общественных организаций, которые будут способствовать восстановлению Украины, в частности в сферах сельского хозяйства, водоснабжения и здравоохранения. Подавать заявки на получение грантов можно будет с сентября.

Кроме того, дополнительная финансовая поддержка также будет предоставлена украинской компании для открытия завода по производству строительных материалов на западе Украины. Название компании не разглашается.

3 апреля правительство Нидерландов в понедельник объявило о выделении первого в 2023 году комплексного пакета помощи Украине на общую сумму в 274 миллиона евро.