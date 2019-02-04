"Подчиненные не уследили": Луценко отреагировал на снятие ареста с имущества экс-министра Захарченко Сегодня, 19:39 777 Цей матеріал також доступний українською Виталий Захарченко / Facebook Виталий Захарченко возглавлял МВД в правительстве Николая Азарова Виталий Захарченко / Facebook

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал решение суда о снятии ареста с имущества бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко времен президентства Виктора Януковича.

По его словам, ход расследования этого дела контролирует руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, и он "не уследил" за ним.

"По Захарченко. Господин Горбатюк увлекся немножко интервью и не уследил по делу, которое находится в его ведении. Тем не менее хочу всех успокоить, речь не идет о чем-то чрезвычайном", - цитирует его заявление Громадське.

Луценко добавил, что прокуратура будет ходатайствовать, чтобы имущество Захарченко арестовали повторно.

В комментарии Громадському Горбатюк адресовал тот же вопрос - "почему не уследил" - Луценко.

"Суд не учел те доказательства, которые есть. Ему недостаточно тех свидетельств, что эта фирма, которой принадлежит имущество, она связана с Захарченко", - сказал он.

Напомним, что 30 января судья Печерского суда Киева отменил арест имущества нидерландской компании Фонд Административное бюро LVV, наложенный по делу о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Виталия Захарченко.

Речь идет о 20 земельных участках (по 10 в Киевской и Донецкой областях), трех домах, квартире и двух машиноместах.