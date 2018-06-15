Подбитая техника и бегство противника: опубликовано видео уничтожения укрепленной позиции оккупантов

В Сети обнародовали видео минометного обстрела Объединенными силами на Донбассе укрепленных позиций гибридных войск РФ.
Соответствующий ролик, снятый с помощью дрона, опубликовала волонтерская организация Повернись живим.
Как сообщается, в результате атаки были уничтожены блиндажи противника, а также две единицы техники.
В свою очередь оккупанты во время атаки с позиций сбежали.
Ранее сообщалось, что военные опубликовали видео уничтожения бронетехники оккупационных сил РФ на Донбассе.
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