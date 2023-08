«Теплота отношений». Британский коллега Залужного Тони Радакин обычно привозит ему бутылку любимого виски — The Guardian 28 августа, 12:35 Валерий Залужный и Тони Радакин (Фото:Главнокомандующий ВСУ / Телеграм)

Адмирал Энтони (Тони) Радакин, глава Штаба обороны Великобритании, во время своих встреч с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обычно дарит украинскому коллеге бутылку известного шотландского виски Glenmorangie.

Об этом пишет издание The Guardian, рассказывая о деталях недавней встречи военного руководства Украины и стран НАТО на границе Украины и Польши, в которой приняли участие Залужный и Радакин.

Британские журналисты подчеркивают теплые отношения, сложившиеся между украинским главнокомандующим и его западными коллегами. В частности, сделанная на польской границе фотография Залужного, Радакина и главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, где украинский генерал обнимает за плечи своих коллег, «демонстрирует теплоту отношений». «Обычно Радакин привозит в подарок бутылку Glenmorangie, любимого виски Залужного», — раскрывает детали The Guardian.

Действительно ли Радакин воспользовался случаем и в этот раз, неизвестно, однако в декабре 2022 года в интервью The Telegraph адмирал подтверждал такой факт после трех своих поездок к Залужному в Киев в течение года. В частности, рассказал глава Штаба обороны Великобритании, по случаю прошлогоднего Рождества он прислал главнокомандующему ВСУ поздравительное сообщение и подарил ему «бутылку его любимого виски Glenmorangie».

Кристофер Каволи, Валерий Залужный и Тони Радакин / Фото: Главнокомандующий ВСУ / Телеграмм

Glenmorangie — это знаменитая вискикурня в Шотландии, которая производит одноименный односолодовый шотландский виски. Напиток известен своим высоким качеством и многочисленными наградами на международных конкурсах. В частности виски Glenmorangie Lasanta 12-летней выдержки и виски 18-летней выдержки никогда не получали ниже серебряной медали на конкурсе San Francisco World Spirits Competition. За последние пять лет виски Glenmorangie выиграл больше наград Gold Best in Class, чем любой другой односолодовый шотландский виски на международном конкурсе International Wine and Spirits Competition.

Сейчас компания The Glenmorangie Company Ltd является дочерней компанией Louis Vuitton Moët Hennessy.