Сделал неудачный подарок девушке: Начальника патрульной полиции Львовской области отстранили от должности

22 января, 21:08
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Александр Пилипенко с девушкой (Фото:Скриншот)

Александр Пилипенко с девушкой (Фото:Скриншот)

Начальника управления патрульной полиции Львовской области Романа Пилипенко отстранили от должности из-за того, что он подарил своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове.

Об этом в воскресенье, 22 января, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Ранее в сети появилось видео, как Пилипенко делает подарок.

В полиции отметили, что назначили служебное расследование.

Видео дня

Площадь Рынок — историческая площадь во Львове, где расположены ряд памятников архитектуры и мэрия города. Там действуют ограничения для въезда транспорта.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Львов Полиция Львовская область Подарок Отстранение от работы

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