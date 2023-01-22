Сделал неудачный подарок девушке: Начальника патрульной полиции Львовской области отстранили от должности 22 января, 21:08 Александр Пилипенко с девушкой (Фото:Скриншот)

Начальника управления патрульной полиции Львовской области Романа Пилипенко отстранили от должности из-за того, что он подарил своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок во Львове.

Об этом в воскресенье, 22 января, сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Ранее в сети появилось видео, как Пилипенко делает подарок.



В полиции отметили, что назначили служебное расследование.



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Площадь Рынок — историческая площадь во Львове, где расположены ряд памятников архитектуры и мэрия города. Там действуют ограничения для въезда транспорта.

