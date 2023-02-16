Большинство «вдов Донбасса», которым оккупанты дарили шубы, оказались массовкой — СМИ 16 февраля, 16:26 «Вдовы», которые получили шубы от РФ (Фото:Скриншот видео Сирена / Telegram)

Российские пропагандисты опубликовали видео, как женам убитых бойцов из оккупированного Донбасса раздают шубы. Позже оказалось, что после записи часть из шуб забрали обратно, сообщает Слідство.інфо.

Журналисты выяснили, что не все женщины на видео — вдовы, большинство — просто массовка.

В начале февраля об «акции с шубами» сообщил Евгений Скрипник с позывным Прапор, который входит в окружение российского боевика и бывшего «министра обороны „ДНР“» Игоря Гиркина-Стрелкова. Как утверждалось, 21 шубу для вдов передал бизнесмен, а их доставкой занималась жена Гиркина Мирослава Регинская. Именно она опубликовала видео, где 13 женщин стоят на улице и держат перед собой шубы, хором благодаря за подарки.

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Но потом оказалось, что часть этих шуб забрали обратно. Российское феминистическое движение связалось с одной из женщин с видео и заявила, что у нее и как минимум еще у трех других женщин шубы отобрали сразу после записи. По ее словам, сначала участникам акции сказали, что им вручили шубы плохого качества, и пообещали вскоре выдать новые, а позже заявили, что дали шубы по ошибке — они якобы назначались другим людям.

О том, что будут раздавать шубы, женщинам сообщали на работе. Им пообещали «дорогие подарки из Москвы» за то, что будут говорить на видео.

Журналисты разыскали женщину Валентину — она рассказала об отобранных шубах, и представились ей клиентским отделом компании СобольЛакшери, которая предположительно передала «подарки». В переписке женщина призналась, что она не вдова, а ее просто попросили сняться в видео.

«На моих глазах [шубы] забрали у 4 [женщин]. У других, похоже, тоже, но позже, я точно не знаю. И вдов там было 5 или 6. Остальные — массовка. Шубы обещали оставить», — рассказала женщина. Журналистам также удалось идентифицировать нескольких вдов и их погибших мужей.

Как отмечают расследователи, Регинская в соцсетях продолжала публиковать фото женщин с шубами, которых не было на видео. А позже Валентина написала, что ей «вернули шубу, подарили цветы и извинились».