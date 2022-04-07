В Житомирской области обнаружили обломки ракеты — полиция

7 апреля, 13:45
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В Житомирской области обнаружили обломки ракеты (Фото:Полиция Житомирской области)

В Житомирской области обнаружили обломки ракеты (Фото:Полиция Житомирской области)

В Житомирской области вблизи одного из сел в поле обнаружили обломки ракеты.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщает областная полиция.

Обломки обнаружили вблизи одного из сел Новоборовской общины Житомирского района.

Видео дня
https://www.facebook.com/zhytomyr.police/posts/341662131326441

Правоохранители заявили, что зафиксировали и изъяли показания военного преступления.

4 апреля Житомирская область была освобождена от российских оккупантов.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ракеты Житомирская область Война России против Украины

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