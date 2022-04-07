В Житомирской области обнаружили обломки ракеты — полиция
В Житомирской области обнаружили обломки ракеты (Фото:Полиция Житомирской области)
В Житомирской области вблизи одного из сел в поле обнаружили обломки ракеты.
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Об этом сообщает областная полиция.
Обломки обнаружили вблизи одного из сел Новоборовской общины Житомирского района.
Правоохранители заявили, что зафиксировали и изъяли показания военного преступления.
4 апреля Житомирская область была освобождена от российских оккупантов.
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