Из-под завалов в Орехове достали тело мужчины, всего пять погибших — ОВА 10 июля, 18:35 Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы (Фото:ГСЧС)

Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы в городе Орехов Запорожской области, где накануне оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.

Дополнено 20:56 В ГСЧС сообщили, что закончили поисковые работы в Орехове, под завалами нашли тела семи погибших.

Дополнено 19:10 Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего.

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«К сожалению, у нас уже пять погибших, только что достали еще одного мужчину. 11 сейчас находятся в больнице с разными степенями ранения», — сказал он в эфире телемарафона.

Глава ОВА предположил, что под завалами могут оставаться люди и число погибших может увеличиться.

Ранее пресс-служба ГСЧС сообщала, что под завалами могут оставаться три человека.

«Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами разрушенного авиаударом здания в городе Орехов», — говорится в сообщении.

По последними данным, в результате российского удара погибли четыре человека, еще одиннадцать травмировались. Вероятно, под завалами находятся еще три человека, сообщают в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

На месте работают пять единиц техники и 17 человек личного состава.

В воскресенье, 9 июля, россияне нанесли авиаудар по зданию при выдаче гуманитарной помощи в жилом квартале города, где в это время находились люди. В результате обстрела разрушена часть здания.

Спасатели достали из-под завалов тела трех женщин 1976, 1978 и 1980 годов рождения и 47-летнего мужчины. Еще 11 людей, которых удалось спасти, имеют ранения разной степени тяжести, их госпитализировали.