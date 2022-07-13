Уже 48 погибших. Под завалами в Часовом Яру нашли тело еще одной жертвы — ГСЧС

13 июля, 21:23
Последствия ракетного удара по городу Часов Яр (Фото:ДСНС України/Telegram)

Последствия ракетного удара по городу Часов Яр (Фото:ДСНС України/Telegram)

Спасители нашли тело еще одного погибшего под завалами дома в городе Часов Яр Донецкой области, по которому нанесла ракетный удар Россия, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Донецкая область: по состоянию на 19:00 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело одного погибшего. Всего обнаружены тела 48 погибших», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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В ГСЧС напомнили, что среди погибших есть ребенок, а из-под завалов были спасены девять человек. Спасательные работы продолжаются.

Вечером 9 июля российские оккупанты выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

С начала полномасштабного вторжения РФ запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщал президент Владимир Зеленский.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Ракетный удар

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