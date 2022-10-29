Под завалами на территории Святогорской лавры нашли тело погибшего — фото
Всего с начала работ обнаружены тела двух погибших (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области)
В Донецкой области спасатели, разбирая завалы здания на территории Святогорской лавры, нашли тело еще одного погибшего.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.
«Приступили к проведению работ по разбору завалов частично разрушенного трехэтажного здания, на территории Святогорской лавры, которая получила повреждения в результате вражеских обстрелов. В ходе разбора завалов найдено тело одного человека (анкетные данные и пол устанавливаются)», — говорится в сообщении.
По состоянию на 16:20 работы по разбору завалов приостановлены.
Отмечено, что всего с начала работ обнаружены тела двух погибших.