Под завалами на территории Святогорской лавры нашли тело погибшего — фото 29 октября, 21:46 Всего с начала работ обнаружены тела двух погибших (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области)

В Донецкой области спасатели, разбирая завалы здания на территории Святогорской лавры, нашли тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

«Приступили к проведению работ по разбору завалов частично разрушенного трехэтажного здания, на территории Святогорской лавры, которая получила повреждения в результате вражеских обстрелов. В ходе разбора завалов найдено тело одного человека (анкетные данные и пол устанавливаются)», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 16:20 работы по разбору завалов приостановлены.



Отмечено, что всего с начала работ обнаружены тела двух погибших.