Под Запорожьем оккупанты из Града обстреляли автоколонну беженцев из Мариуполя, в тяжелом состоянии ребенок, сообщается о погибших 16 марта, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела автоколонны беженцев российскими оккупантами (Фото:Александр Старух/Запорожская ОГА (ОВА)/Telegram)

В районе Степногорска 16 марта около 15:30 российские оккупанты из РСЗО БМ-21 Град обстреляли автоколонну беженцев из Мариуполя, двигавшихся по трассе в сторону Запорожья.

По данным главы Запорожской ОВА Александр Старух, никто не погиб. Однако в сухопутных войсках ВСУ сообщили, что по предварительной информации, погибшие есть.

«Пока известно о пяти раненых, из них один ребенок в тяжелом состоянии. В настоящее время пострадавшему ребенку делают сложную операцию с дистанционным привлечением специалистов клиники Охмадит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела на поле вдоль трассы начался пожар.

Фото: Александр Старух/Telegram

Фото: Александр Старух/Telegram

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