Под Запорожьем оккупанты из Града обстреляли автоколонну беженцев из Мариуполя, в тяжелом состоянии ребенок, сообщается о погибших

16 марта, 17:33
Цей матеріал також доступний українською
Последствия обстрела автоколонны беженцев российскими оккупантами (Фото:Александр Старух/Запорожская ОГА (ОВА)/Telegram)

Последствия обстрела автоколонны беженцев российскими оккупантами (Фото:Александр Старух/Запорожская ОГА (ОВА)/Telegram)

В районе Степногорска 16 марта около 15:30 российские оккупанты из РСЗО БМ-21 Град обстреляли автоколонну беженцев из Мариуполя, двигавшихся по трассе в сторону Запорожья.

По данным главы Запорожской ОВА Александр Старух, никто не погиб. Однако в сухопутных войсках ВСУ сообщили, что по предварительной информации, погибшие есть.

«Пока известно о пяти раненых, из них один ребенок в тяжелом состоянии. В настоящее время пострадавшему ребенку делают сложную операцию с дистанционным привлечением специалистов клиники Охмадит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела на поле вдоль трассы начался пожар.

Александр Старух/Telegram
Фото: Александр Старух/Telegram
Александр Старух/Telegram
Фото: Александр Старух/Telegram
Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ