Под Запорожьем депутат сбил насмерть мужчину

Пострадавший был госпитализирован, однако скончался в больнице

В воскресенье, 24 июня, на трассе Симферополь - Харьков произошло смертельное ДТП с участием депутата Запорожского областного совета Ярослава Гришина.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Возвращаясь домой из города Бердянск, вместе со своей семьей - мамой и дочкой - на трассе Симферополь - Харьков, не доезжая около 20 км до города Запорожье, под колеса моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - рассказал он.

По словам депутата, после этого на место вызвали скорую и полицию, а пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.

"Пострадавшего парня доставили в областную больницу. Молодого человека врачам не удалось спасти. Соболезнования близким погибшего", - написал Гришин, добавив, что на момент ДТП был трезв, что подтвердила экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области в ДТП попал депутат Верховной Рады.