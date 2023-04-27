Оккупанты перебросили резервы под Волноваху и вернули под Угледар бригаду, неоднократно разбитую Силами обороны

27 апреля, 17:19
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Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Защитники Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты перебросили под Волноваху Донецкой области резервы. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона в четверг, 27 апреля.

«Стало известно о введение резерва в [войска] РФ, а именно 116-го стрелкового полка, который вышел из Донецка и на данный момент находится в городе Волноваха», — заявил Дмитрашковский.

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Также, по словам спикера, в районе Угледара снова появились 155-я бригада морской пехоты страны-агрессора, которую ранее практически уничтожили защитники Украины, а также 40-я бригада морской пехоты, но они «пока не спешат» идти на штурм.

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Дмитрашковский добавил, что накануне оккупанты наступали в районе Крутой Балки, где штурмовых действий не было около двух месяцев. Враг задействовал танки и БМП — защитники Украины уничтожили танк и повредили БМП, после чего уцелевшие машины сбежали. Также оккупанты пытаются штурмовать из района Ясиноватой Донецкой области, откуда давно не было штурмовых действий.

Генеральный штаб в утренней сводке сообщал, что самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, Силы обороны отразили 54 вражеских атаки на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Волноваха Война России против Украины Угледар

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