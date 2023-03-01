Битва под Угледаром. ВСУ победили в крупнейшем танковом сражении, РФ потеряла не менее 130 танков и бронетранспортеров — NYT 1 марта, 17:08 Украинские военные (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Трехнедельный бой недалеко от Угледара стал самым крупным танковым сражением за всю войну и нанес серьезный удар по российским войскам, сообщает NYT.

«В затянувшемся бою обе стороны бросили в бой танки, которые грохотали по грунтовым дорогам и маневрировали вокруг лесных массивов», — говорится в статье.

Издание пишет, что армия РФ продвигалась вперед колоннами, а ВСУ маневрировали в обороне, стреляя издалека или из укрытий, когда колонны россиян выходили на их территорию.

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«Когда все закончилось, Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ту же ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны: наступая колоннами в засады», — пишет NYT.

На кадрах украинских беспилотников видно, что подорвавшиеся на минах, подбитые артиллерийскими снарядами или уничтоженные противотанковыми ракетами, корпуса российской бронетехники теперь разбросаны в полях по всему Угледару.

Украинские военные заявили, что Россия потеряла в бою не менее 130 танков и бронетранспортеров. Украина не раскрывает, сколько вооружений она теряет.

Украинский лейтенант Владислав Баяк заявил, что колонна танков становится наиболее уязвимой после того, как начинается стрельба, водители паникуют и пытаются развернуться — выезжая на заминированную обочину дороги.

«Затем взорванные машины действуют как препятствие, замедляя или останавливая колонну. В этот момент украинская артиллерия открывает огонь, подрывая новую бронетехнику и убивая солдат, которые вылезают из выведенных из строя машин. Начинается хаос и взрывы», — сказал лейтенант.

По его словам, российское командование направило бронетанковые колонны вперед из-за отсутствия других вариантов против хорошо укрепленных позиций Украины, какой бы дорогостоящей тактика ни была.

Журналисты пишут, что недостаток опыта также мешал россиянам: многие из их самых элитных подразделений были разгромлены после предыдущих боев, а их места были заполнены не обученными недавно призванными солдатами.

По словам украинских командиров, в Угледаре к прошлой неделе Россия потеряла так много машин для поддержки бронетанковых атак, что изменила тактику и прибегла только к атакам пехоты.