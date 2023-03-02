ВСУ уничтожили группу оккупантов двумя 155-мм снарядами под Угледаром — видео
Под Угледаром ВСУ уничтожили группу оккупантов двумя 155-мм снарядами (Фото:Кадр видео t.me/ButusovPlu)
В районе Угледара Донецкой области Силы обороны Украины уничтожили группу российских оккупантов двумя 155-мм снарядами.
Соответствующее видео опубликовал в Telegram журналист Юрий Бутусов.
По его словам, группа оккупантов шла колонной по одному. Первый же выстрел украинской гаубицы накрыл россиян, они не успели рассредоточиться и залечь.
Часть оккупантов была убита или ранена, уцелевшие подошли к месту первого попадания и в этот момент второй снаряд также точно накрыл вражеских военных.
«Блестящая корректировка украинских аэроразведчиков и стрельба артиллеристов. Такая призовая стрельба заслуживает награды», — написал Бутусов.