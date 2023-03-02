ВСУ уничтожили группу оккупантов двумя 155-мм снарядами под Угледаром — видео 2 марта, 11:23 Под Угледаром ВСУ уничтожили группу оккупантов двумя 155-мм снарядами (Фото:Кадр видео t.me/ButusovPlu)

В районе Угледара Донецкой области Силы обороны Украины уничтожили группу российских оккупантов двумя 155-мм снарядами.

Соответствующее видео опубликовал в Telegram журналист Юрий Бутусов.

По его словам, группа оккупантов шла колонной по одному. Первый же выстрел украинской гаубицы накрыл россиян, они не успели рассредоточиться и залечь.

Видео дня

Часть оккупантов была убита или ранена, уцелевшие подошли к месту первого попадания и в этот момент второй снаряд также точно накрыл вражеских военных.

«Блестящая корректировка украинских аэроразведчиков и стрельба артиллеристов. Такая призовая стрельба заслуживает награды», — написал Бутусов.