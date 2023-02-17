Российские войска изменили тактику под Угледаром: в ВСУ сообщили, как действуют оккупанты

17 февраля, 12:15
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В ВСУ сообщили о смене тактики РФ в направлении Угледара (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

В ВСУ сообщили о смене тактики РФ в направлении Угледара (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

В направлении Угледара Донецкой области российские войска изменили тактику. Вместо штурмов по ночам оккупанты начали восстанавливать свои силы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, только за последние два дня на этом направлении численность штурмовых действий колеблется от двух до четырех. Вместо этого оккупанты активно применяют артиллерию.

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Также российские войска сменил тактику в применении авиации.

«Если раньше они вели штурмующий огонь и постоянно работали подразделения ДРГ и штурмовые группы, то на сегодня же наблюдается несколько иная тактика: оккупанты ночью теперь пытаются восстанавливаться и пополнять свои резервы. Именно в этом и заключается их ночная смена тактики», — сказал Дмитрашковский.

https://www.youtube.com/watch?v=dA3zKpnWwNo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Тактика Война России против Украины Угледар

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