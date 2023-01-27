ВСУ уничтожили под Угледаром два танка и БМП-3 российских морпехов — видео
Российских морпехов разбили бойцы 72-й механизированной бригады ВСУ (Фото:Коллаж NV)
Украинские военные продолжают успешно отражать атаки российских оккупантов, которые пытаются продвинуться к Угледару в Донецкой области.
В результате эффективной работы 72-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено несколько единиц бронетехники противника.
Соответствующее видео обнародовал у себя в соцсетях журналист Юрий Бутусов.
«Поражение, пожар, детонация! 72-я механизированная бригада под Угледаром в зрелищном стиле уничтожила два танка и БМП-3 российской морской пехоты», — прокомментировал он опубликованные кадры.
Как рассказал пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сейчас на Угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои, в результате которых россияне несут огромные потери, однако добиться успеха все равно не могут.