ВСУ уничтожили под Угледаром два танка и БМП-3 российских морпехов — видео

27 января, 12:56
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Российских морпехов разбили бойцы 72-й механизированной бригады ВСУ (Фото:Коллаж NV)

Российских морпехов разбили бойцы 72-й механизированной бригады ВСУ (Фото:Коллаж NV)

Украинские военные продолжают успешно отражать атаки российских оккупантов, которые пытаются продвинуться к Угледару в Донецкой области.

В результате эффективной работы 72-й механизированной бригады ВСУ было уничтожено несколько единиц бронетехники противника.

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Соответствующее видео обнародовал у себя в соцсетях журналист Юрий Бутусов.

Видео дня

«Поражение, пожар, детонация! 72-я механизированная бригада под Угледаром в зрелищном стиле уничтожила два танка и БМП-3 российской морской пехоты», — прокомментировал он опубликованные кадры.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1618922623710420996?s=46&t=ok5ru5bph9XUzdLKn4pH1A

Как рассказал пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сейчас на Угледарском направлении продолжаются ожесточенные бои, в результате которых россияне несут огромные потери, однако добиться успеха все равно не могут.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Российская военная техника Война России против Украины Угледар

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