Конкурент вагнеровцев. Шойгу отправил под Угледар свою ЧВК Патриот — Череватый 28 декабря, 15:25 Сергей Шойгу пытается добиться хоть каких-то военных успехов (Фото:Sergei Fadeichev/REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отправил под Угледар Донецкой области связанную с ведомством ЧВК Патриот.

Об этом в среду, 28 декабря, сообщил спикера Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

«В районе Степного на Угледарском направлении мы заметили, что уже появилась, кроме ЧВК Вагнера, ЧВК Патриот, которая аффилирована с действующим министром обороны оккупанта Шойгу. Очевидно, что они подтягивают все боеспособное, чтобы достичь хоть какого-то результата», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

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По словам Череватого, группировка Патриот является «конкурентом» ЧВК Вагнера, подконтрольной близкому к Кремлю военному преступнику Евгению Пригожину, чьи люди, как и он сам, позволяют себе открытую критику минобороны РФ, в частности Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

«Они конкуренты, скажем так. Как это будет на поле боя? Они пока еще на разных театрах военных действий. Бахмут — это сейчас в основном театр военных действия, где действует ЧВК Вагнера… И вот мы наблюдаем, что появляется на направлении Угледара другая ЧВК. Я так понимаю, что прямого такого жесткого взаимодействия между ними нет, они более-менее автономно действуют. Также, как и те же кадыровцы», — пояснил представитель ВСУ.