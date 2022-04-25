Удары оккупантов: ряд железнодорожных станций в Украине попали под обстрелы, 16 поездов задерживаются

25 апреля, 10:00
Цей матеріал також доступний українською
Под удары оккупантов попали железнодорожные станции на западе и в центре Украины (иллюстративное фото) (Фото:BLACK17BG/pixabay.com)

Под удары оккупантов попали железнодорожные станции на западе и в центре Украины (иллюстративное фото) (Фото:BLACK17BG/pixabay.com)

Поддержи НВ

Утром 25 апреля в течение часа под удары российских оккупантов попали пять железнодорожных станций на западе и в центре Украины.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщил глава правления Укрзализници Александр Камишин.

По его словам, минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны.

Видео дня

В результате обстрелов есть пострадавшие. Детали выясняются.

Утром сообщалось о взрывах во Львовской и Винницкой областях.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Укрзализныця Железная дорога Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X