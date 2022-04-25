Удары оккупантов: ряд железнодорожных станций в Украине попали под обстрелы, 16 поездов задерживаются
Под удары оккупантов попали железнодорожные станции на западе и в центре Украины (иллюстративное фото) (Фото:BLACK17BG/pixabay.com)
Утром 25 апреля в течение часа под удары российских оккупантов попали пять железнодорожных станций на западе и в центре Украины.
Война России против Украины — главные события 25 апреля
Об этом сообщил глава правления Укрзализници Александр Камишин.
По его словам, минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны.
В результате обстрелов есть пострадавшие. Детали выясняются.
Утром сообщалось о взрывах во Львовской и Винницкой областях.
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