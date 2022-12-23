«Сгорело много дон-донов». ВСУ уничтожили расположение кадыровцев под Токмаком — видео

23 декабря, 12:11
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По имеющимся данным, удар был нанесен вечером 22 декабря (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

По имеющимся данным, удар был нанесен вечером 22 декабря (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)

В четверг ночью, 22 декабря, украинские военные уничтожили расположение российских захватчиков под временно оккупированным Токмаком Пологовского района Запорожской области.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав видео удара.

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По имеющимся данным, в результате прилетов были ликвидированы оккупанты из так называемых TikTok-войск чеченского диктатора Рамзана Кадырова.

Видео дня

«Это произошло вчера где-то в 22:50—23:40. Местные источники пишут, что во сне сгорело много дон-донов вместе со штабом орков. Информация уточняется», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Российские военные Кадыровцы Рамзан Кадыров Война России против Украины

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