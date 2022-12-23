«Сгорело много дон-донов». ВСУ уничтожили расположение кадыровцев под Токмаком — видео
По имеющимся данным, удар был нанесен вечером 22 декабря (Фото:Скриншот видео t.me/AFUStratCom)
В четверг ночью, 22 декабря, украинские военные уничтожили расположение российских захватчиков под временно оккупированным Токмаком Пологовского района Запорожской области.
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав видео удара.
По имеющимся данным, в результате прилетов были ликвидированы оккупанты из так называемых TikTok-войск чеченского диктатора Рамзана Кадырова.
«Это произошло вчера где-то