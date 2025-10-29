Движение сопротивления взорвало пути под Токмаком, поезд оккупантов с военным грузом сошел с рельсов — ГУР

29 октября, 10:31
Поделиться:
Результатом операции движения сопротивления стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути оккупантов (Фото: Главное управление разведки МО Украины/Telegram)

Результатом операции движения сопротивления стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути оккупантов (Фото: Главное управление разведки МО Украины/Telegram)

Движение сопротивления взорвало железнодорожные пути под временно оккупированным Токмаком Запорожской области, в результате чего российский военный поезд сошел с рельсов.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в среду, 29 октября.

Утром 26 октября на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района прогремел взрыв.

Реклама

По данным ГУР, в результате успешной спецоперации вражеский поезд, забитый военным грузом, «пошел под откос».

Результатом операции также стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути — движение на участке парализовано.

Читайте также:
В российской Смоленской области сошли с рельсов и загорелись 18 вагонов с бензином — видео

В украинской разведке добавили, что с рельсов сошли локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов российского военного поезда.

Ранее партизаны движения Атеш заявили, что совершили диверсию на железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Токмаке, что привело к блокированию снабжения российских войск на Запорожском направлении.

Читайте также:
В РФ взорвали железную дорогу Псков-Санкт-Петербург, которую использовали для военной логистики — источники NV

По данным партизан, в результате поджога был уничтожен релейный шкаф, который обеспечивал управление движением поездов на важном участке железной дороги. Этот железнодорожный узел российские оккупанты использовали для транспортировки военной техники, боеприпасов и личного состава.

В Атэш заявили, что нарушение работы железнодорожной инфраструктуры сорвет график военных перевозок оккупантов и усложнит передвижение их подразделений.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   ГУР Украинская разведка Война России против Украины Токмак Запорожская область Временно оккупированные территории Железная дорога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies