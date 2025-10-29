Движение сопротивления взорвало железнодорожные пути под временно оккупированным Токмаком Запорожской области, в результате чего российский военный поезд сошел с рельсов.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в среду, 29 октября.

Утром 26 октября на железнодорожном участке между временно оккупированными населенными пунктами Черниговка и Стульнево Бердянского района прогремел взрыв.

По данным ГУР, в результате успешной спецоперации вражеский поезд, забитый военным грузом, «пошел под откос».

Результатом операции также стало повреждение около 70 метров железнодорожного пути — движение на участке парализовано.

В украинской разведке добавили, что с рельсов сошли локомотив, три железнодорожные платформы и по меньшей мере девять грузовых вагонов российского военного поезда.

Ранее партизаны движения Атеш заявили, что совершили диверсию на железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Токмаке, что привело к блокированию снабжения российских войск на Запорожском направлении.

По данным партизан, в результате поджога был уничтожен релейный шкаф, который обеспечивал управление движением поездов на важном участке железной дороги. Этот железнодорожный узел российские оккупанты использовали для транспортировки военной техники, боеприпасов и личного состава.

В Атэш заявили, что нарушение работы железнодорожной инфраструктуры сорвет график военных перевозок оккупантов и усложнит передвижение их подразделений.