Бахмутское направление самое горячее. В районе Соледара за сутки было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений 26 января, 11:56 Украинский военный под Соледаром стреляет из миномета по российским позициям (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

За сутки в районе Соледара было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений, жесткие бои возле этого города продолжаются.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«Наши силы организованно вышли оттуда (из Соледара — ред.), заняли заранее подготовленные рубежи обороны. Вышли не хаотично, не было паники, не было никакого бегства, массового взятия в плен, что хотел враг и раздувал в своих телеграмм-каналах. Там и сейчас ведутся жесткие бои. За сутки в районе Соледара было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений», — сказал он.

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Череватый добавил, что в целом бахмутское направление остается самым горячим, там постоянно продолжаются бои, в частности в районе Соледара, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Благодатного, Бахмута и Клещеевки.

«Наши силы обороны постоянно держат удар врага, который пытается наносить удары из всех видов артиллерии, РСЗО, авиации», — рассказал спикер Восточной группировки ВСУ.

В общей сложности, за прошедшие сутки на бахмутском направлении враг совершил 199 обстрелов.

По словам Череватого, после выхода украинских сил из Соледара линию обороны выровняли, а тактика постоянных атак, «накатывания небольшими группами» и обстрелов со стороны противника не изменилась. Такую же тактику враг применяет в направлении Угледара, а также на авдеевском и лиманском направлениях.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, там продолжались ожесточенные бои.

По данным Минобороны Украины, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.

18 января в Минобороны Великобритании сообщили, что украинские защитники якобы могли отступить из Соледара 16 января и занять новые оборонительные позиции к западу от города.

Официально об отходе украинских сил из Соледара Череватый заявил 25 января. По его словам, Силы обороны отошли из Соледара для сохранения жизни личного состава, выполнив задачу — не дать системно прорваться врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство.

Череватый отметил, что ВСУ истощили российские силы в этом направлении.

