Под Славянском неизвестные стреляли в лесорубов, пятеро раненых

Возле Славянска Донецкой области неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по группе лиц, которые, по предварительным данным, занимались вырубкой деревьев.

Как сообщили Громадському в местной полиции, в результате нападения пятеро мужчин получили огнестрельные ранения нижних конечностей. Всех госпитализировали в больницу.

По словам полицейских, у пострадавших обнаружили инструменты для вырубки леса, однако дров у них не было. Их грузовик нападавшие сожгли.

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В полиции уточнили, что проверяют информацию относительно того, вырубали ли лес пострадавшие и были ли у них разрешительные документы.

По данным издания 6262.ua, нападение произошло 29 октября. Когда мужчины занимались вырубкой деревьев в районе Славянска, к ним подошли неизвестные с требованием прекратить вырубку. Эти же люди начали стрелять по ногам лесорубов.

Сейчас проводится оперативная работа, устанавливаются личности злоумышленников.