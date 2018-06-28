Под Симферополем мужчина зарезал крымскую татарку и ее сына

Мужчина зарезал семью их же кухонным ножом

В селе Давыдовка под Симферополем (оккупированный Россией Крым) мужчина зарезал семью крымских татар - 33-летнюю мать и 8-летнего сына.

Как сообщил журналист Шевкет Наматуллаев в Facebook, трагедия произошла вечером в среду, 27 июня.

Женщина умерла на месте, ребенка увезли в больницу, но не смогли спасти.

"Отморозок ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом. После этого разбил стекло на машине по этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверной ручке соседнего дома ... Двое детей в этой семье остались без матери", - написал Наматуллаев.

Как отметил журналист, в соцсетях сообщают, что убийца пойман, и публикуют фото его задержания.