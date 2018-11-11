Под Шулявским мостом в Киеве внезапно умер мужчина

В Киеве умер мужчина по неизвестным причинам

11 ноября в Киеве под Шулявским мостом мужчина резко упал на землю и в скором времени умер.

Об этом сообщает Информатор.

Скорую помощь вызвали оперативно, она приехала, когда мужчина был ещё жив. Но спасти его не удалось. Согласно предварительной информации, погибший 1958 года рождения, не киевлянин, приехал в столицу отдохнуть.

Мужчина умер естественной смертью, признаков насилия на теле не обнаружено.

На месте работали полиция и сотрудники скорой помощи. Причины смерти установят после вскрытия.