Возле Северодонецка ранили двух журналистов Reuters — CNN 3 июня, 21:08 Цей матеріал також доступний українською Северодонецк после российских обстрелов (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Два журналиста Reuters получили ранения в результате обстрела недалеко от Северодонецка, водитель автомобиля погиб.



Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщает СNN.

«Во время съемок репортажа двое журналистов Reuters получили легкие ранения, попав под обстрел по дороге в Северодонецк. Они ехали на машине, которую предоставили пророссийские сепаратисты. За рулем был мужчина, которого тоже назначили сепаратисты. Водитель погиб», — сказал в комментарии CNN представитель Reuters.

Видео дня

Следует отметить, что украинское правительство неоднократно призывало международных журналистов не получать аккредитацию у российских захватчиков на территории Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.