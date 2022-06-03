Возле Северодонецка ранили двух журналистов Reuters — CNN

3 июня, 21:08
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Северодонецк после российских обстрелов (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Северодонецк после российских обстрелов (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Два журналиста Reuters получили ранения в результате обстрела недалеко от Северодонецка, водитель автомобиля погиб.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщает СNN.

«Во время съемок репортажа двое журналистов Reuters получили легкие ранения, попав под обстрел по дороге в Северодонецк. Они ехали на машине, которую предоставили пророссийские сепаратисты. За рулем был мужчина, которого тоже назначили сепаратисты. Водитель погиб», — сказал в комментарии CNN представитель Reuters.

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Следует отметить, что украинское правительство неоднократно призывало международных журналистов не получать аккредитацию у российских захватчиков на территории Украины.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Северодонецк Reuters Война России против Украины

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