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Под Радой произошла драка между владельцами машин на еврономерах и полицией

Сегодня, 14:16
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Под Радой произошла драка между владельцами машин на еврономерах и полицией - фото

Нацполиция

Одного из полицейских после драки увели за ограждение

В четверг, 16 мая, возле Верховной Рады произошла потасовка между участниками митинга владельцев автомобилей с иностранной регистрацией и правоохранителями, обеспечивающими общественный порядок.

Как сообщает Интерфакс-Украина, конфликт начался после того, как один из протестующих остановился на улице Грушевского, подняв капот автомобиля на еврономерах и включил аварийные огни, затруднив движение транспорта.

Когда к нему подошли полицейские, между ними и митингующими вспыхнула потасовка, в результате которой одного из правоохранителей увели за ограждение.

Акция под Радой связана с требованием автовладельцев продления до начала 2020 года права оформить автомобиль с иностранной регистрацией.

Теги:   Еврономер Драка Верховная Рада Киев

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