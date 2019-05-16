Под Радой произошла драка между владельцами машин на еврономерах и полицией
В четверг, 16
мая, возле Верховной Рады произошла потасовка между участниками митинга
владельцев автомобилей с иностранной регистрацией и правоохранителями,
обеспечивающими общественный порядок.
Как сообщает
Интерфакс-Украина, конфликт начался после того, как один из протестующих
остановился на улице Грушевского, подняв капот автомобиля на еврономерах и
включил аварийные огни, затруднив движение транспорта.
Когда к нему
подошли полицейские, между ними и митингующими вспыхнула потасовка, в результате
которой одного из правоохранителей увели за ограждение.
Акция под Радой связана с требованием автовладельцев продления до начала 2020 года права оформить
автомобиль с иностранной регистрацией.