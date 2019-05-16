Под Радой произошла драка между владельцами машин на еврономерах и полицией Сегодня, 14:16 506 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Одного из полицейских после драки увели за ограждение Нацполиция

В четверг, 16 мая, возле Верховной Рады произошла потасовка между участниками митинга владельцев автомобилей с иностранной регистрацией и правоохранителями, обеспечивающими общественный порядок.

Как сообщает Интерфакс-Украина, конфликт начался после того, как один из протестующих остановился на улице Грушевского, подняв капот автомобиля на еврономерах и включил аварийные огни, затруднив движение транспорта.

Читайте также: В Украине приняли первый закон о растаможке автомобилей на еврономерах

Когда к нему подошли полицейские, между ними и митингующими вспыхнула потасовка, в результате которой одного из правоохранителей увели за ограждение.

Читайте также: Возможно ли продление льготного срока оформления авто на еврономерах

Акция под Радой связана с требованием автовладельцев продления до начала 2020 года права оформить автомобиль с иностранной регистрацией.