Под Радой полицейский применил газовый балончик против журналиста

Полицейский приблизился к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо

В субботу, 3 марта, под Верховной Радой сотрудник полиции применил газовый баллончик против корреспондента Радио Свобода Сергея Нужненко.

Об сообщает Радио Свобода со ссылкой на слова журналиста.

Инцидент произошел в момент, когда тот вел фото- и видеосъемку утренних событий под зданием Верховной Рады.

При нем было удостоверение журналиста, которое он держал перед собой. Камера была направлена ​​в сторону палаток активистов.

"В один момент работник полиции приблизился к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо", - передает издание.

Напомним, 3 марта утром полиция и Нацгвардия начала сносить палаточный городок под Верховной Радой. В лагере нашли девять гранат, запалы к ним и дымовые мины. По данным полиции, четверо полицейских получили повреждения.

Количество задержанных в процессе сноса палаточного лагеря по последним данным составила 112 человек. Пострадали 11 митингующих.

В партии экс-президента Грузии Саакашвили Рух нових сил назвали штурм и демонтаж палаточного городка под ВР "окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность".