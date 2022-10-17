Под посольством Ирана в Киеве состоялся протест из-за обстрелов Украины 17 октября, 21:31 Протест под посольством Ирана в Киеве (Фото:Никита Галка / Суспільне)

Под зданием посольства Ирана в Украине активисты провели акцию протеста после обстрелов украинской территории с помощью дронов-камикадзе, поставляемых Ираном в РФ.

Об этом сообщает Суспільне.

Участники напротив посольства Ирана разбрасывали камни из дома, в который 17 октября попал дрон.

Также они развернули баннеры на английском и фарси с призывом остановить убийства и терроризм.

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Активисты пытались донести до руководства Ирана, что предоставление России оружия — это недружественный шаг, противоречащий официальному нейтралитету Ирана в войне РФ против Украины.

Утром 17 октября Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали.