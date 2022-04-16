Обстрел под Полтавой: в результате разрушения фермерского хозяйства войсками РФ погиб сторож 16 апреля, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Последствия российского обстрела под Полтавой (Фото:Дмитрий Лунин/Telegram)

В результате обстрела войсками РФ фермерского хозяйства под Полтавой 15 апреля погиб мужчина.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Он также опубликовал фото с места обстрела.

Видео дня

«Вот такой вид имеет так называемый „русский мир“» — написал Лунин.

Фото: Дмитрий Лунин/Telegram

Фото: Дмитрий Лунин/Telegram

Фото: Дмитрий Лунин/Telegram

«"Демилитаризация» фермерского хозяйства недалеко от Полтавы. Видимо, искали там «боевых» гусей или коров. Но убили человека — местного сторожа. Русские творят вещи, которые выходят за пределы понимания и здравого смысла. Оккупанта ждет возмездие за каждую разрушенную жизнь", — добавил глава Полтавской ОВА.

Ранее сообщалось, что 15 апреля в результате обстрела со стороны российских войск села под Полтавой погиб человек, еще один — получил ранения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.