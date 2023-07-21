В Запорожской области россияне ударили по объекту инфраструктуры. Четыре человека погибли, есть раненые 21 июля, 10:29 Последствия одной из российских атак по Запорожской области (Фото:Head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration Yurii Malashko via Telegram/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты обстреляли объект инфраструктуры в Пологовском районе Запорожской области в четверг, 20 июля. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

В результате атаки погибли четыре человека — 29, 30, 33 и 43 лет. Они были работниками объекта. Еще двух раненых госпитализировали.

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Всего за минувшие сутки было 80 российских ударов по 20 населенным пунктам области Запорожской области.

9 июля россияне ударили по школе в прифронтовом Орехове, когда местные жители получали гуманитарную помощь. Погибли семь человек.

