В Одесской области произошел оползень, погиб десятилетний мальчик 6 августа, 12:53 В результате оползня погиб ребенок (Фото:od.npu.gov.ua)

В селе Фонтанка-2 Одесского района произошел оползень обрыва, погиб десятилетний мальчик.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 6 августа.

В ведомстве заявили, что ребенка из-под завалов достали родные, которые услышали грохот. Однако мальчик уже был без признаков жизни.

Видео дня

К месту происшествия было направлено 16 спасателей, в том числе кинологический расчет аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС в Одесской области.

В областной полиции сообщили, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, спасатели, медики.

Продолжается разбор завала, чтобы убедиться, что под ним больше никого нет.