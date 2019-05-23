Под Одессой обнаружили убитым бывшего «мэра» Тирасполя
Вчера, 14:24
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В пригороде
Одессы нашли убитым Андрея Безбабченко, который ранее возглавлял «городскую администрацию» Тирасполя — столицы оккупированного РФ приднестровского
региона Республики Молдова.
Как сообщает deschide.md,
заявление о его исчезновении поступило в в полицию 22 мая.
Тело Безбабченко с признаками насильственной смерти и связанными руками было обнаружено в заброшенном здании в пяти километрах от его дома в селе Вапнярка Лиманского
района.
Фото: deschide.md
Рядом с погибшим
находился также его автомобиль Infiniti с номерными знаками непризнанного
Приднестровья.
Безбабченко занимал
должность так называемого «мэра» Тирасполя с 24 января 2012 по 28 сентября 2016 год.