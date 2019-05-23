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Под Одессой обнаружили убитым бывшего «мэра» Тирасполя

Вчера, 14:24
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Под Одессой обнаружили убитым бывшего «мэра» Тирасполя - фото

newsmaker. md

На теле Безбабченко были обнаружены следы насильственной смерти

В пригороде Одессы нашли убитым Андрея Безбабченко, который ранее возглавлял «городскую администрацию» Тирасполя — столицы оккупированного РФ приднестровского региона Республики Молдова.

Как сообщает deschide.md, заявление о его исчезновении поступило в в полицию 22 мая.

Тело Безбабченко с признаками насильственной смерти и связанными руками было обнаружено в заброшенном здании в пяти километрах от его дома в селе Вапнярка Лиманского района.

Фото: deschide.md

Рядом с погибшим находился также его автомобиль Infiniti с номерными знаками непризнанного Приднестровья.

Безбабченко занимал должность так называемого «мэра» Тирасполя с 24 января 2012 по 28 сентября 2016 год.

Теги:   Приднестровье Молдова Мэр Убийство Одесская область

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