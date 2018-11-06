06 ноября 2018, вторник

Под Одессой загорелся маслоперерабатывающий завод

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Огонь охватил 1500 кв.м
Фото: ГСЧС

Огонь охватил 1500 кв.м

Вечером во вторник, 6 ноября, вспыхнул масштабный пожар на территории маслоперерабатывающего завода Дельта Вильмар возле села Новые Беляры Одесской области.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 22:00 площадь пожара составляет 1500 кв.м. Горит растительное масло в компрессорной и горючая тара в цехе по производству маргарина.

В начале пожара огонь угрожал холодильной установке с семи тоннами аммиака. По данным Думской, емкость с аммиаком удалось переместить в безопасное место подальше от огня.

Думская отмечает, что площадь пожара с 40 кв.м до 1500 кв.м увеличилась за один час.

Персонал завода эвакуирован. В связи с масштабами пожара людей эвакуируют с других предприятий, расположенных поблизости. С маслоперерабатывающего завода вывозят емкости с маслом.

К тушению пожара привлечены 22 единицы техники и 75 спасателей. Пожар имеет повышенный ранг сложности №3. 

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