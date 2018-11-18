Под Одессой протестующие перекрыли крупную трассу из-за отсутствия отопления

Жители одного из жилкомплексов Одессы требуют включить отопление

18 ноября близ села Крыжановка (Одесская область) группа людей перекрыла трассу международного значения Одесса –Южный (М-28), сообщает одесский портал Думская.

Таким образом участники акции добиваются включения отопления в жилкомплексе Европейский (Одесса), рассказал на своей странице в Facebook депутат Крыжановского сельсовета Сергей Колодяжный.

В ситуации протестующие винят застройщика - фирму Реал-Инвест, которая является и владельцем котельной в жилом комплексе.

На данный момент без тепла остаются более 500 квартир этого жилкомплекса.

Ранее 13 ноября представители этой же инциативной группы, добиваясь включения тепла, перекрывали улицу Бочарова в районе ее пересечения с улицей Семена Палия в Одессе, а также пикетировали областную администрацию.