Под Одессой протестующие перекрыли крупную трассу из-за отсутствия отопления

18 ноября близ села Крыжановка (Одесская область) группа людей перекрыла трассу международного значения Одесса –Южный (М-28), сообщает одесский портал Думская.
Таким образом участники акции добиваются включения отопления в жилкомплексе Европейский (Одесса), рассказал на своей странице в Facebook депутат Крыжановского сельсовета Сергей Колодяжный.
В ситуации протестующие винят застройщика - фирму Реал-Инвест, которая является и владельцем котельной в жилом комплексе.
На данный момент без тепла остаются более 500 квартир этого жилкомплекса.
Ранее 13 ноября представители этой же инциативной группы, добиваясь включения тепла, перекрывали улицу Бочарова в районе ее пересечения с улицей Семена Палия в Одессе, а также пикетировали областную администрацию.
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